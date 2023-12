Sinner senza limiti: svelati i veri obiettivi per la nuova stagione

Quello che sta per concludersi è stato un anno maginifico per Jannik Sinner. L'azzurro ha conquistato il primo Master 1000 a Toronto, i due 500 a Pechino e Vienna e la ciliegina sulla torta è stata la Coppa Davis vinta con l'Italia. Tanto della crescita del tennista altoatesino si deve anche al suo allenatore Simone Vagnozzi che ai microfoni di Sky Sport ha svelato anche gli obiettivi per la prossima stagione.