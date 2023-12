Sinner osannato anche dal tecnico di Rune: “Ecco cosa deve fare l’anno prossimo”

La stagione 2023 del tennis si è appena conclusa ma l'attesa è già altissima per la prossima che prenderà il via con il primo grande appuntamento del 2024 : l' Open di Australia che si svolgerà a gennaio a Melbourne. Tra chi si candida a essere protagonista c'è anche Jannik Sinner fresco vincitore della Coppa Davis con l'Italia.

Sinner, l'elogio del tecnico di Rune

Sull'azzurro si è espresso anche Boris Becker, ex campione e attuale tecnico di Holger Rune, che in un'intervista a Eurosport Germania ha così affermato: "Quest'anno è la base per il prossimo grande passo che deve essere quello di raggiungere la finale di un torneo di Grande Slam e magari anche vincerlo", queste le parole di Becker sicuro che il tennista azzurro sarà insieme a Alcaraz, Rune e Shelton uno dei protagonisti della prossima stagione.