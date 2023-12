Fognini devastato: “Non era la fine che meritavo”

Fognini: "Non era la fine che meritavo!"

Così l'ex numero 9 delle classifiche Atp ha scritto un lungo messaggio sui social commentando questo momento difficile: "Raga… che sfortuna! Non era di certo la fine che desideravo e meritavo!!! L’obiettivo era molto vicino e per come stavo giocando mi sentivo in grado di raggiungerlo! Ma si sa, lo sport è così, a volte dá, a volte toglie. Nonostante tutto e tutti io sono orgoglioso di come ho dimostrato a me stesso di aver superato momenti duri con lotta, sacrificio e amore per questo sport!". "Son dovuto scendere a compromessi con me stesso, prosegue Fognini, e alla mia età e dopo la carriera che ho avuto, non è stato semplice… Nessuno mi potrà togliere ciò che ho fatto con lealtà, trasparenza, sacrificio ma soprattutto onoestà, che nel mio vocabolario valgono molto di più di una semplice partita di tennis, vinta o persa che sia!!! Ad maiora Vi voglio bene. Fogna".