L'annuncio di Nadal: "Torno in campo". Ecco quando succederà

MADRID (Spagna) - Era una notizia attesa da diverso tempo, e Rafa Nadal ha voluto annunciarla in prima persona sui propri social. Il tennista di Manacor è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da tennis per lungo tempo.

L’annuncio di Nadal

Il tennista spagnolo ha annunciato che tornerà in campo a gennaio nel torneo di Brisbane in programma in Australia. “Dopo un anno lontano dal circuito, è arrivato il momento giusto per tornare in campo - ha dichiarato in una stories il tennista - lo farò nella prima settimana della nuova stagione nel torneo di Brisbane”.