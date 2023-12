Il nuovo ranking Atp: domina Djokovic, Sinner quarto, scende Berrettini

Gli altri italiani nel ranking Atp

Piccoli assestamenti per gli altri italiani. Lorenzo Musetti resta in 27esima piazza e Matteo Arnaldi in 44esima; Lorenzo Sonego sale di un gradino ed è 46°, Matteo Berrettini ne scende di uno (92°) così come Flavio Cobolli (101°), che lascia così la top 100.

La classifica Atp: top ten e italiani

1. Novak Djokovic (Srb) 11245 (--)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 8855 (--)

3. Daniil Medvedev (Rus) 7600 (--)

4. Jannik Sinner (Ita) 6490 (--)

5. Andrey Rublev (Rus) 4805 (--)

6. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4235 (--)

7. Alexander Zverev (Ger) 3985 (--)

8. Holger Rune (Den) 3660 (--)

9. Hubert Hurkacz (Pol) 3245 (--)

10. Taylor Fritz (Usa) 3100 (--)

27. Lorenzo Musetti 1470 (--)

44. Matteo Arnaldi 1021 (--)

46. Lorenzo Sonego 990 (+1)

92. Matteo Berrettini 682 (-1)

101. Flavio Cobolli 640 (-1)

107. Fabio Fognini 608 (--)

118. Luca Nardi 549 (--)

128. Luciano Darderi 510 (--)

135. Giulio Zeppieri 480 (-1)