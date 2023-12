Nadal verso il ritorno: complimenti straordinari da Tiger Woods

NEW YORK (STATI UNITI) - Tiger Woods ha concluso in penultima posizione la sua esperienza all' Hero World Challenge di Albany, andato in scena ieri (domenica 3 dicembre) alle Bahamas . Un ritorno all'attività agonista, dopo gli ultimi Masters di Augusta , che testimonia l'amore incondizionato per il suo sport. Una situazione analoga a quella che sta vivendo nelle ultime settimane Rafael Nadal : la leggenda del tennis tornerà a breve sui campi e disputerà il torneo 250 di Brisbane , in Australia , dopo un anno di stop.

Woods esalta Nadal: "Rafa? Straordinario!"

L'ex numero 1 del mondo del golf ha parlato proprio della tenacia del 37enne fenomeno maiorchino, sottolineando che "quello che ha fatto Rafa è straordinario: voglio dire, ha vinto l'Australian Open con un piede rotto!". Il 47enne californiano ha poi assicurato che "dovremmo tutti divertirci a vederlo competere e guardarlo giocare. Quello che lui significa per il gioco e cosa significa per tutti noi, semplicemente vedendo la sua passione, come gioca e perché gioca".

Woods: "L'avvesario di Nadal è padre tempo"

La leggenda del golf ha inoltre spiegato che per Nadal il vero avversario è uno solo: "Lui sa che 'padre tempo' è qui. Ogni atleta lo affronta. E in alcuni sport avviene più velocemente che in altri. Sfortunatamente, come in tutti gli sport, puoi invecchiare". Poi, con un velo di malinconia, aggiunge: "Non voglio che si ritiri. Non volevo vedere Federer ritirarsi dalle attività ma, purtroppo, succede esattamente questo".