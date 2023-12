Nadal, l'emozione del ritorno in campo: "Entro in un terreno inesplorato"

MADRID (SPAGNA) - Rafael Nadal è pronto a tornare in campo dopo l'infortunio all' ileopsoas sinistro che lo aveva messo ko nel gennaio scorso. Il 37enne fuoriclasse maiorchino, con un videomessaggio in spagnolo pubblicato su 'X', definisce un " terreno inesplorato " il suo rientro in campo che avverrà nel torneo 250 di Brisbane nella prima settimana del 2024.

Nadal sul ritorno in campo: "Non mi aspetto nulla"

"Ho avuto paura di annunciare il mio rientro dopo un anno senza incontri e un intervento all'anca", svela Nadal che poi aggiunge: "Ma quello che mi preoccupa di più è tutto il resto. Penso di essere pronto, confido e spero che le cose vadano bene e abbia l'opportunità di divertirmi in campo". Il campione spagnolo, vincitore di 22 titoli nel Grande Slam, afferma di non aspettarsi "nulla, questa è la verità. Credo di trovarmi in un momento diverso, in una situazione diversa".

Nadal: "Dovrò concedermi il tempo necessario"

Il classe 1986, nativo di Manacor, racconta anche quelle che sono le sue emozioni, consapevole che dopo un anno di stop non potrà essere il campione degli anni migliori: "È passato tanto tempo, quindi spero innanzitutto di risentire le sensazioni del passato. Ho sempre preteso il massimo da me stesso, ma in questo momento non devo fare altrettanto - racconta Nadal -. Dovrò accettare che le cose saranno molto difficili all'inizio, dovrò concedermi il tempo necessario e perdonarmi se le cose andranno male, il che è assai possibile. Sapendo, però, che potrebbe esserci un futuro non troppo lontano in cui le cose potrebbero cambiare se il mio fisico risponderà".