Adriano Panatta, la frase su Berrettini e Melissa Satta che spiazza tutti

Adriano Panatta esulta per la vittoria della Nazionale in Coppa Davis ("finalmente dopo 47 anni l'abbiamo riportata a casa") e parla di Matteo Berrettini, spesso preso di mira dopo aver ufficializzato la relazione con Melissa Satta. "Secondo me lui non fa niente di particolare, che torto è quello di avere una bella e conosciuta ragazza? Non credo ci sia niente di male. Per quale motivo bisogna pensare –ha dichiarato al Riformista – che una bella ragazza famosa possa far male e invece la classica studentessa sia meno pericolosa? Intanto le donne non hanno mai fatto male a nessuno".