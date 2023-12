Berrettini e la frase che esalta i tifosi: "Torno in Australia"

Matteo Berrettini ha raggiunto i SuperTennis Awards di Milano insieme alla compagna Melissa Satta. Il tennista romano ha abbracciato capitan Volandri e poi ha messo il focus sul prossimo anno: "Al 2024 chiedo di provare le emozioni che ho provato a Malaga e a Bologna durante la Davis. Mi era mancato. Sgolarmi per i miei compagni mi ha fatto bene, spero di continuare ad arrabbiarmi per un colpo sbagliato e di esaltarmi per un vincente".