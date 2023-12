Tathiana Garbin, il collegamento dall'ospedale che commuove tutti

Tathiana Garbin è intervenuta in collegamento video durante SuperTennis Awards dopo la seconda operazione per il raro tumore che ha scoperto prima delle finali di Billie Jean King Cup . La capitana dell'Italia - ricoverata presso l'ospedale di Pisa a seguito dell'intervento chirugico - ha lanciato un messaggio speciale alla platea e alle sue ragazze, ma anche a Sinner e agli altri ragazzi reduci dalla vittoria della Coppa Davis contro l'Australia.

Tathiana Garbin parla dall'ospedale

"Sono felicissima di vederle sul palco. E’ un premio importante, conquistato con sacrificio e tanto impegno. Spesso in campo ci si sente soli in questo sport, ma con questa squadra abbiamo formato una famiglia, nel bene e nel male siamo sempre affiatate e sempre assieme. E’ bello condividere questo momento anche con i ragazzi di Coppa Davis, che sono riusciti a trovare il tempo per spendere una parola per me nonostante i tanti impegni di questo periodo. E’ stato un qualcosa di speciale che mi ha dato tanta energia", le parole di Garbin.