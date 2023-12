Sinner, vacanze già quasi finite: ecco il fitto calendario del 2024

Poco meno di quattro settimane e la giostra del tennis tornerà a girare. Filosofie di programmazione e tappe obbligate hanno il comune denominatore di un calendario ricco di impegni, ai quali quest’anno si aggiunge il torneo Olimpico. Ufficialmente la stagione 2024 inizierà il 28 dicembre con la seconda edizione della United Cup. Le vie che portano all’ Australian Open (15-28 gennaio) sono fondamentalmente tre. Il percorso più formale vorrebbe la partecipazione alla United Cup, competizione mista a nazioni dove si procede per iscrizioni (non per convocazioni). Nonostante il maggior numero di punti in palio ed il ricco montepremi, la rassegna è stata snobbata da tanti giocatori di alta classifica. L’Italia potrà puntare comunque su Sonego come suo numero 1. La prima settimana della stagione presenta in calendario anche gli ATP 250 Hong Kong e Brisbane, ed è uno di questi eventi che vedrà in campo Lorenzo Musetti . Infine, soprattutto i big, non disdegneranno una lunga preparazione che traghetti all’esordio nel primo Major dell’anno. Faranno così Sinner , che giocherà qualche match al Kooyong Classic (prestigiosa esibizione a Melbourne) e Djokovic.

Sinner, il calendario

Tra terra sudamericana, cemento outdoor nordamericano, eventi mediorientali e tornei europei indoor: febbraio è il mese con più margini di inventiva. Per quanto riguarda gli azzurri, Sinner e Musetti passeranno dalla Francia e da Rotterdam (il toscano proseguirà con Doha e Dubai). Poi sarà un ricco incalzare di grandi appuntamenti. La stagione dei Masters 1000 si aprirà con il “Sunshine Double”: Indian Wells (6-17 marzo) e Miami (20-31 marzo). Segue la terra: Montecarlo (7-14 aprile), Madrid (24 aprile-5 maggio) e Roma (8-19 maggio). Come nel 2023 il Mutua Madrid e gli Internazionali dureranno due settimane, facendo da preludio di prestigio al Roland Garros (26 maggio-9 giugno). All'ombra della Torre Eiffel si tornerà il 27 luglio, data d’inizio del torneo olimpico. Prima non mancherà lo swing europeo dell'erba che si aprirà il 10 giugno e culminerà il 14 luglio con la finale di Wimbledon. Terminata l’avventura a cinque cerchi non ci sarà tempo per il riposo: i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati faranno da anteprima allo US Open (26 agosto-8 agosto). Archiviato l'ultimo Slam dell'anno si ripeterà la follia delle ultime stagioni: tutti su un volo transatlantico per la fase a gironi della Coppa Davis in Europa, che a sua volta precede la trasferta asiatica. Shanghai (2-13 ottobre) e Parigi Bercy (28 ottobre-3 novembre) ospiteranno gli ultimi Masters 1000. Dal 10 novembre Torino sarà di nuovo teatro delle Nitto ATP Finals a cui seguirà Malaga per il gran finale della Coppa Davis (19-24 novembre).