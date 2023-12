"Siete patetici", l'attacco furioso di Dolgopolov ai colleghi tennisti: il motivo

Dolgopolov, che attacco ai colleghi tennisti: "Vergognosi"

Su 'X', Alexandr Dolgopolov si è letteralmente scagliato contro alcuni tennisti che hanno preso parte a un torneo di esibizione, andato in scena a San Pietroburgo dal 1° al 3 dicembre scorso. "È una vergogna, soprattutto per i giocatori europei. Non riesco a capirlo, non so cosa abbiano in mente. Si accaparrano solo il denaro nero. I russi - attacca il classe 1988 - minacciano quotidianamente l'Europa con attacchi nucleari, con ricatti energetici, e loro scelgono comunque di andare lì a fare soldi. Questi ragazzi non sono alla ricerca disperata di denaro. Bautista è in tour da quindici anni e Mannarino più o meno lo stesso. Per me è una presa in giro. È patetico”, sottolinea l'ucraino che non segue più il tennis come una volta: "Vedo quello che succede, alcuni risultati, perché sono su Twitter (su 'X', ndr), ma non so quando ho guardato l'ultima volta una partita".