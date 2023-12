"Djokovic ci ha incatenati con le manette", l'incredibile racconto di Ivanisevic

Ivanisevic e il retroscena su Djokovic

"Una volta ci ha incatenato con le manette per tre giorni - ha raccontato a 'We Are Tennis' -. Non è un tipo facile, mettiamola così. Soprattutto quando qualcosa non va come vuole lui". E ancora: "Ci torturava, ci strappava le unghie - ha aggiunto Ivanisevic scherzando - e molte altre cose che non posso dire. Ma siamo ancora qui, siamo ancora vivi". Nole, insomma, è un tipo esigente: "Una buona analogia potrebbe essere quella di considerarlo come l'amministratore delegato di un'azienda, che cerca ed esige profitti". Da qui la voglia di continuare a crescere sempre, senza sentirsi mai arrivati: "È molto difficile migliorare con lui, ma lui vuole farlo. Questo - ha spiegato il 52enne croato - è il bene e il male per me come allenatore e per il resto della squadra". Questo perché Djokovic "è il numero uno. Vuole sempre di più".