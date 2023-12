Tabellone Australian Open, cinque italiani già dentro. Solo uno fuori: ecco chi è

E' partito il conto alla rovescia per l'inizio degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2024, in programma dal 15 al 28 gennaio. Salvo sorprese dell'ultima ora, tutti i giocatori in top 100 parteciperanno al torneo. Tra di oro, ci saranno cinque italiani, ammessi direttamente al tabellone.