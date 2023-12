Coppa Davis, le Finals in Italia: dove, perché è possibile e quando potrebbe accadere

La storica vittoria dell'Italia nella Coppa Davis a Malaga è il frutto di una grande crescita del movimento italiano negli ultimi anni, non solo sul campo ma anche nella rilevanza per i suoi tornei. Il trofeo sarà esposto al pubblico nella Sala degli Arazzi di Palazzo Marino a Milano fino al 13 dicembre, ma non solo. Il capoluogo lombardo infatti potrebbe diventare la casa delle future finali di Coppa Davis .

L'annuncio di Binaghi sulle Finals di Coppa Davis

Ad annunciarlo è stato il presidente della Fitp Angelo Binaghi, che dopo aver ottenuto le Nitto Atp Finals a Torino vuole provare a portare le Finals di Coppa Davis a Milano: “Siamo pronti a competere per portarle qui nel 2025 - le parole del presidente -, non appena l’Itf aprirà una gara. Siamo convinti di avere le carte in regola per mettere in campo una proposta competitiva, con l’impegno di tutti, soggetti pubblici e privati. Il sindaco Giuseppe Sala, con cui abbiamo già iniziato a confrontarci, conosce la serietà del nostro impegno”.

Finals a Milano, Sala: "Il nostro interesse è enorme"

A confermare questo desiderio anche il sindaco di Milano Beppe Sala: “Sì, Binaghi mi ha chiamato per capire il nostro interesse e il nostro interesse è enorme, è chiaro che sarebbe un sogno. Deve essere una candidatura forte, senza fare brutte figure. A noi interesserebbe eccome, sarebbe una cosa prestigiosa. Non lo so quanto sia concreta, per ora è un sogno”.