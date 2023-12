Tennis, classifica dei guadagni del 2023: cifre pazzesche! Sinner solo quarto

ROMA - Novak Djokovic e Iga Swiatek: sono loro, attualmente numeri uno del ranking Atp e Wta, a guidare le speciali classifiche dei prize money del 2023 dei circuiti tennistici per il secondo anno consecutivi. Il serbo ha chiuso la stagione con il trionfo in tre Slam e il settimo titolo alle Nitto ATP Finals, incassando la cifra monstre di 15.952.044 di dollari di soli montepremi, per un totale di 180.643.353 di dollari.