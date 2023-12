Nadal inserito nella entry list degli Australian Open

Australian Open, Djokovic a caccia dell'undicesimo titolo

Tra chi sarà presente agli Australian Open anche il campione in carica e numero 1 del mondo Novak Djokovic per puntare all'undicesimo titolo, record degli Australian Open maschili e alla 25ma vittoria in un torneo del Grande Slam. Nel tabellone femminile rinnoveranno la loro rivalità la numero 1 del mondo Iga Swiatek e la campionessa in carica Aryna Sabalenka (n.2). Le ex campionesse Naomi Osaka, Caroline Wozniacki e Angelique Kerber torneranno al Melbourne Park dopo essersi prese una pausa dal tour per avere figli.

Australian Open, gli italiani presenti

In casa Italia sono almeno dieci, tra uomini e donne, i presenti. Nel main draw maschile in gara Jannik Sinner (n.4 ATP), Lorenzo Musetti (n.27), Matteo Arnaldi (n.44), Lorenzo Sonego (n.46) e Matteo Berrettini (n.92). In quello femminile Jasmine Paaolini (n.30 WTA), Martina Trevisan (n.42), Elisabetta Cocciaretto (n.48), Camila Giorgi (n. 53) e Lucia Bronzetti (n.61).