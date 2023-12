Bertolucci e Barazzutti di fuoco: commenti duri sui social, cos'è successo

ROMA - Continuano a far discutere i SuperTennis Awards, gli Oscar del tennis italiano assegnati nei giorni scorsi a Milano dove sono stati protagonisti Jannik Sinner e compagni dopo il trionfo in Coppa Davis, con un siparietto tra l'ex campione azzurro Nicola Pietrangeli e Matteo Berrettini divenuto ben presto virale sui social.

Bertolucci contro la Federazione

Ad accendere una nuova polemica sono ora due grandi ex tennisti, protagonisti 47 anni fa in Cile del primo e unico altro trionfo dell'Italia in Davis: "Credo che la Fitp avrebbe dimostrato signorilità invitando alla premiazione oltre al capitano (Pietrangeli, ndr) anche la squadra del 76 - ha scritto Paolo Bertolucci su X -. Sarebbe stato il naturale passaggio di consegne. Il silenzio totale della stampa avvalla e convalida la scelta. Peccato".

Barazzutti rincara la dose

A fare da eco alle sue parole quelle di Corrado Barazzutti, un altro dei 'Quattro Moschettieri' che fecero l'impresa in Cile: "Gli ex giocatori di Davis non vengono neanche invitati ad andare al Foro Italico o a vedere la Davis che si gioca a Bologna o a Malaga. Vengono completamente ignorati dalla Fitp - ha dichiarato all' Adnkronos -. Evidentemente ritengono il tennis italiano di loro proprietà, come se le pagine di storia del tennis italiano le avessero scritte loro, i presidenti, i consiglieri, i dirigenti e non gli atleti. Una critica alla federazione? No, è una constatazione".