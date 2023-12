"Sinner? Un fenomeno. Io non ce l'ho con questi giocatori. Non c'è neanche da essere invidiosi anche perché Berrettini ha battuto uno dei miei record, dopo 61 anni. Non ho mai detto che sono stato più bravo di loro". Sono le parole di Nicola Pietrangeli, che oggi ha ricevuto il Premio Internazionale Euro Mediterraneo 2023 in Campidoglio a Roma. Sui premi, poi Pietrangeli ha ricordato che quando ha giocato la semifinale a Wimbledon ha ricevuto "20 sterline, oggi è un bel mestiere".