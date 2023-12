Sinner e il colpo dell'anno: il video virale del punto pazzesco contro Alcaraz

ROMA - Un anno favoloso il 2023 per Jannik Sinner, chiuso al numero 4 del ranking mondiale e coronato dal trionfo con l'Italia in Coppa Davis , arrivato dopo la finale delle Nitto Atp Finals persa a Torino contro Novak Djokovic . Ma a far impazzire i tifosi sui social, a mesi di distanza, è ancora lo spettacolare punto conquistato dal 22enne altoatesino nella semifinale del Masters 1000 di Miami vinta contro Carlos Alcaraz .

Sinner e il punto pazzesco contro Alcaraz

Uno scambio infinito, fatto di attacchi micidiali e incredibili recuperi da una parte e dall'altra, fino al passante incrociato con cui Sinner infila in contropiede il 20enne spagnolo (attualmente n. 2 del mondo). In delirio il pubblico statunitense, come si può ancora sentire guardando il video virale sul web, con i tifosi di Jannik e più in generale gli appassionati di tennis che tra i commenti sentenziano quasi unanimamente: "È questo il punto dell'anno!".