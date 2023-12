Il coach di Medvedev e la "minaccia" a Sinner: "Spero di vederlo..."

Daniil Medvedev ha concluso una grande stagione, chiudendo al terzo posto del ranking mondiale davanti a Jannik Sinner, che però lo ha battuto negli ultimi tre precedenti (Vienna, Pechino e Atp Finals). Il russo si sta preparando in vista del prossimo anno, con il suo coach Gilles Cervara che tiene d'occhio l'azzurro: “Sinner ha fatto molta strada. Ha investito molto nell'allenamento in questi ultimi mesi, migliorando costantemente. Daniil deve solo giocare come ha fatto a Torino. Ha giocato bene, ha giocato un tennis molto aggressivo: questa è la chiave del successo contro l'attuale Sinner. È simile a come si gioca contro Djokovic. Bisogna essere bravi in tutte le fasi, in tutti i colpi".