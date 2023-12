Sinner, il commento del fratello di Panatta: "È forte, ma..."

Lunga e interssante intervista quella rilasciata sulle pagine de il Corriere della Sera da Claudio Panatta, fratello del campione di tennis Adriano. In verità lo stesso Claudio ha dedicato la sua vita al tennis e anche se il successo non è stato mai pari a quello del fratello giura di non aver provato neanche un briciolo di invidia: "Non ho mai patito il fatto che lui fosse più forte, non conosco l'invidia. Ho fatto il tennista perché era la mia più grande passione e Adriano mi ha sostenuto. Non ho mai fatto paragoni: sarei impazzito. L'ho preso come esempio da imitare, sin da piccolo. Adriano era il mio modello. Nulla di ciò che è stato Adriano Panatta ha suscitato la mia gelosia. Mai".