Nadal e l'acido commento di Serra sul rientro: "Diciamoci la verità"

Tra i tennisti più attesi della prossima stagione c'è sicuramente Rafa Nadal , fermo da ormai quasi un anno e che ha smentito tutti annunciando il suo ritorno in campo . Lo spagnolo sarà al torneo Atp di Brisbane per poi provare l'assalto agli Australian Open . Ovviamente non ci sono grandi aspettative dopo un anno di stop, ma in tanti sognano di rivederlo trionfare al Roland Garros , il torneo dove ha stabilito il record con 14 trionfi .

Senna duro su Nadal: "Mi sembra complicato"

Però non tutti sono entusiasti per il ritorno di Nadal. Tra questi c'è l'ex tennista francese Florent Serra, che ai microfoni di RMC Sport non si è risparmiato: "Non credo Nadal sia in grado di vincere il Roland Garros per la 15ª volta in carriera. È vero abbiamo visto intensità negli ultimi allenamenti, ma parliamo di un tennista assente da un anno e lontano da tutti questi atleti che hanno lottato a ritmi pazzeschi per tutta la stagione. Inoltre dovrà fare un torneo eccezionale, acquisire fiducia e quasi tutto senza probabilmente essere testa di serie, dovrà essere anche fortunato nei primi turni. Diciamoci la verità, a 37 anni e dopo quello che ha vissuto, mi sembra davvero complicato. Per me ha meno del 10 % e direi anche minori possibilità di vincere il torneo a Parigi".