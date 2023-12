"Sinner, che occasione persa!". Insulti social alla tiktoker

La tiktoker Charlotte Marchese sta rimediando offese e insulti sessisti sui social dopo il video pubblicato, e poi rimosso, in cui parlava di "occasione persa" con Sinner. Sì perché nel 2020 il campione del tennis metteva like alle foto postate dalla ragazza, senza andare però oltre. Per Charlotte, a distanza di anni, quella è stata una vera chance sprecata: "Nel 2020 Sinner mi riempiva di like, mi sono lasciata sfuggire l’occasione. Jannik ripartiamo dal 2020, il Covid ci ha fatto perdere fin troppi anni", il commento nella descrizione del contenuto. Il video e altri contenuti hanno messo il mirino social sulla tiktoker, raggiunta da numerosi insulti. E il profilo TikTok è stato convertito in "privato".