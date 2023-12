Djokovic rivela: “Nadal mi ha fatto incazz… e a volte mi vergogno di me stesso”

BELGRADO (Serbia) - Sul tetto del mondo. Nonostante l’incedere delle stagioni e di una carta di identità che inizia a essere sgualcita dal tempo, Novak Djokovic resta il numero uno del mondo . Il tennista serbo osserva i suoi avversari mentre cambiano campo, mentre si siedono sulle loro panchine, mentre bevono acqua. Il modo in cui bevono, sudano e respirano trasmette informazioni fondamentali per Djokovic che prende tutto in considerazione, valutando come sfruttare i loro punti deboli.

Djokovic: Non sono contro i vaccini, sono per la libertà di scelta

“La forza mentale non è un dono d natura, ma è qualcosa che arriva con il lavoro - afferma il campione serbo - ma a volte anche io fatico a controllarmi, quando rompo la racchetta non ne vado orgoglioso, me ne vergogno. Ma al tempo stesso mi accetto come essere umano imperfetto. La fame dei giovani tennisti mi risveglia. Sono stato identificato come il cattivo del mondo quando ho deciso di non vaccinarmi contro il Covid - continua - ma io non sono contro i vaccini, sono solo a favore della libertà di scegliere. All’inizio della carriera prima delle partite importanti ero intimidito da Nadal, lui invece era disinvolto al punto che potevo sentire la musica che ascoltava dalle sue cuffiette. E questa cosa mi infastidiva, Nadal mi faceva proprio in..zzare!".