Sonego: “Il doppio con Sinner non è la priorità”

Lorenzo Sonego punta già alla nuova stagione e fissa i suoi personali obiettivi per il 2024 . Il tennista piemontese, a margine del Premio Ussi-Sportivo Piemontese dell'anno dove è stato premiato come miglior atleta del 2023 dopo il trionfo in Coppa Davis, ha così affermato: "Voglio tornare ai livelli di due anni fa e possibilmente migliorarmi ancora, ho accumulato l’esperienza per poter fare ancora meglio nel 2024 . Il mio obiettivo è esserci alle prossime Olimpiadi a Parigi, sotto pressione riesco ad esaltarmi e ho già già vissuto le ultime a Tokyo, un’emozione incredibile".

Sonego: "Il doppio non è una priorità"

Non solo, Sonego ha parlato anche della possibilità di giocare ancora in doppio con Sinner: "Se giocherò ancora in doppio con Sinner? Ora siamo entrambi concentrati sul singolo, il doppio non è la priorità, anche se mi sono trovato benissimo insieme a lui in campo e giocare qualche partita insieme aiuterebbe a cementare ulteriormente l’intesa".

"Coppa Davis un'impresa"

Impossibile poi non tornare sulla splendida vittoria dell'Italia in Coppa Davis: "È stata una vera impresa, ora siamo parte della storia e in futuro ci si ricorderà di quello che abbiamo fatto sul campo. È stata una bella emozione e un bel percorso, negli anni scorsi ci siamo sempre andati vicini, dai quarti alle semifinali, siamo sempre stati una squadra competitiva e finalmente quest’anno siamo riusciti ad arrivare fino in fondo. Per vincere c’è sempre bisogno di un po’ di fortuna ma sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto. La squadra più temibile era la Serbia, lo sapevamo, e dopo aver perso il primo singolo e con i tre match point per i nostri avversari non eravamo più così convinti dell’impresa. Il miracolo di Sinner ci ha dato nuova fiducia, ci abbiamo creduto fino in fondo", ha concluso Sonego.