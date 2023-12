Sinner infila un altro record: nessuno se lo sarebbe aspettato. C'entra Google

Il primo successo in un torneo Atp1000, la vittoria in Coppa Davis, la finale conquistata a Torino nelle Nitto Atp Finals e il consolidamento della quarta posizione nella classifica mondiale. Il 2023 è stato un anno magico per Jannik Sinner. Il tennista azzurro è stato uno dei protagonisti del tennis internazionale ed ha già iniziato a programmare la prossima stagione.