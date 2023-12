Volandri rivela tutto: “Berrettini, ecco cosa ci ha dato”. E su Fognini…

Filippo Volandri , capitano dell'Italia campione in Coppa Davis, a margine del terzo convegno (dal titolo "Medicina e Scienza dello Sport") di "Orizzonti della Medicina", tenutosi oggi a UniCamillus, è tornato a parla dei suoi ragazzi, iniziando da Berrettini , che a breve tornerà in campo dopo i problemi fisici : "Berrettini al seguito della squadra azzurra in Davis è stato un plus, con lui saremo più forti, così come con Sinner e Musetti che cresceranno. Vincere di nuovo la coppa? Dipenderà da tanti fattori perché Francia, Stati Uniti, Spagna stanno migliorando, la Russia tornerà a giocare. Noi siamo molto giovani ma c'è grande ottimismo".

Volandri e l'esclusione di Fognini

I giocatori azzurri "hanno un ottimo rapporto - continua Volandri - Sono ragazzi semplici che si vogliono bene ed è un gruppo che di è unito più velocemente del previsto". Volandri non ha mai pensato "nemmeno per un secondo" di non riconvocare Sinner dopo le polemiche per il suo forfait dei mesi scorsi: "Jannik aveva dato la sua disponibilità fino alla partita con Zverev, poi ha avuto problemi. Lui è quello che ha più presenze in Nazionale con me". Chiusa sull'esclusione di Fognini: "E' stata una scelta che nasce come un problema tecnico, soprattutto fisico".