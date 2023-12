Berrettini, scelta clamorosa: ecco chi è il nuovo coach

ROMA - La notizia era attesa da tempo, almeno da quando aveva deciso - insieme a Vincenzo Santopadre - di divorziare dal proprio allenatore. Matteo Berrettini ha scelto lo spagnolo Francisco Roig come nuovo coach, con il quale inizierà a lavorare per la prossima stagione.

Roig, un coach esperto

Francisco Roig in passato ha avuto modo di seguire il proprio connazionale Rafa Nadal dal 2005 al 2022 collaborando prima con Toni Nadal, e successivamente con Carlos Moya. Matteo Berrettini è atteso da un lavoro intenso, gli infortuni della passata stagione hanno condizionato il suo rendimento: il tennista romano dovrà ripartire dalla posizione numero 92 della classifica Atp. Berrettini inizierà dalle qualificazioni del torneo di Brisbane in Australia, e cercherà di entrare nel tabellone principale per prepararsi in vista degli Australian Open.