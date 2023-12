Sinner nella storia: il premio dell'Atp è suo, mai vinto da un italiano!

Continua il magico 2023 di Jannik Sinner. Il tennista azzurro - ed è la prima volta per un italiano - conquista l’Atp Fans Favourite Award, il riconoscimento per il giocatore più amato dal pubblico nella stagione. Sinner succede a Rafa Nadal che aveva preso il posto di Federer: lo svizzero aveva portato a casa il premio dal 2023 al 2021, poi era toccato a Nadal e ora s Sinner. Jannik è in corsa anche per altro: nel 2019 aveva vinto il premio di "Rivelazione dell'anno", ora è candidato anche in altre due categorie: "Giocatore più migliorato in stagione" e il "Stefan Edberg Sportsmanship Awards", riconoscimento assegnato al tennista più sportivo del circuito. La coppia Cahill-Vagnozzi, invece, è candidata al premio "Coach dell'anno". I vincitori verranno svelati nel corso della settimana.