Kyrgios, l'ennesima sparata: "Gli Australian Open? Meglio godersi la vita"

"Se mi manca il tennis? Beh per me tutto questo è molto difficile, eppure quando sono lontano dallo sport, non mi manca davvero e questo mi spaventa". Nick Kyrgios è ancora lontano dal rientro in campo. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022, è reduce da un lungo infortunio, che lo ha costretto a rimanere ai box per gran parte del 2023.