Simona Halep, fissata l'udienza sulla squalifica per doping: "Dimostrerò la mia innocenza"

LOSANNA (SVIZZERA) - Si svolgerà tra il 7 e il 9 febbraio del 2024 , davanti al Tribunale arbitrale dello Sport (Tas) a Losanna, l'udienza nei confronti di Simona Halep , ex n.1 al mondo del tennis, squalificata per quattro anni a causa della positività al doping.

Halep: "Pronta a dimostrare la mia innocenza"

La tennista, che si è sempre dichiarata innocente, ha così parlato in merito: "Sono contenta di avere l'opportunità di presentare e dimostrare la mia innocenza davanti a un tribunale indipendente". La Halep ha sempre sostenuto che all'origine della positività ci fossero degli integratori alimentari dai quali non è mai emersa la presenza del farmaco, il roxadustat che favorisce tra i suoi effetti la resistenza anaerobica, rilevato in un test dell'agosto 2022. L'International tennis integrity agency (Itia) aveva emesso una sospensione provvisoria nell'ottobre 2022, poi lo scorso maggio alla romena era stata contestata una seconda violazione del programma antidoping, per "irregolarità nel suo passaporto biologico", ed è quindi arrivata la squalifica, retrodatata all'ottobre 2022. Se i quattro anni dovessero essere confermati la Halep tornerebbe a giocare nel 2026, a 35 anni.