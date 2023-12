Sinner vince (e fa vincere) ancora: ecco l'ultimo premio assegnato

Continuano ad arrivare riconoscimenti per Jannik Sinner e il suo team. L'ultimo è l'Atp Coach of the Year Award, premio assegnato dai coach presenti sul circuito al termine della stagione a Simone Vagnozzi e Darren Cahill per i risultati ottenuti dal n.1 azzurro nel 2023 che sui social festeggiano. "Grazie per avermi accolto a braccia aperte in questo team italiano" ha scritto su X (ex Twitter) Darren Cahill. "Un grande onore ricevere questo premio e sopratutto condividerlo con una gran persona come Darren" ha commentato Vagnozzi su Facebook.