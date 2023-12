Evert, il cancro è tornato: Djokovic le scrive sui social, commovente botta e risposta

Una notizia shock per il mondo del tennis, con Chris Evert che ha annunciato il ritorno del cancro per la seconda volta. All'ex tennista, oggi 68 anni e 18 Slam in carriera, era stato già diagnosticato un cancro alle ovaie nel 2021 e ora sarà costretta a fermarsi per delle nuove cure: "È la diagnosi che non avrei mai voluto sentire - le parole ad ESPN -, ma mi sento ancora una volta fortunata che sia stata presa in tempo. I medici hanno trovato cellule tumorali nella stessa regione pelvica. Tutte le cellule sono state rimosse e ho iniziato un altro ciclo di chemioterapia".