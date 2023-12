Sorpresa Sinner, arriva il premio Atp che nessuno si aspettava: cosa ha vinto

Non finiscono i premi per Sinner in questo fantastico 2023. Il talento azzurro ha vinto anche il "Most improved of player of the year", ovvero il riconoscimento assegnato al tennista che ha raggiunto un ranking Atp significativamente più alto entro la fine dell'anno e che ha dimostrato un livello di prestazioni sempre migliore nel corso della stagione. Non poteva non essere Sinner, che ha battuto Matteo Arnaldi, Christopher Eubanks e Ben Shelton.