Sinner, ancora allenamenti ad Alicante: ma c'è un imprevisto improvviso

Una stagione regale, un’annata da sogno. La conseguenza, a pochi giorni dalla fine del 2023, è il riconoscimento di premi su premi per Jannik Sinner . L’azzurro è stato votato come “Most Improved Player of the Year” , in sostanza il giocatore maggiormente migliorato nel corso dell’anno. Simone Vagnozzi e Darren Cahill sono stati, invece, selezionati come i migliori allenatori della stagione 2023. La giuria, composta dai coach ATP, ha portato in trionfo il team di Jannik Sinner. Un alloro sacrosanto, che certifica le migliorie palesate dal campione azzurro durante un’annata fantastica. Da una parte il lavoro degli allenatori, che hanno saputo scovare i buchi nel tennis di Sinner costruendo una macchina (quasi) perfetta; dall’altra Jannik, che grazie all’umiltà che lo contraddistingue si è affidato totalmente ai propri mentori consapevole di dover crescere ancora. Un percorso, come ha spiegato più volte Vagnozzi, ancora “in fieri”, che porterà a ulteriori salti di qualità necessari per puntare agli Slam e alla vetta del ranking. I premi vanno ad aggiungersi al “Fans’ Favourite Award” (riconoscimento votato dai tifosi e vinto in passato 19 volte di fila da Federer), che ha certificato l’amore del pubblico mondiale verso Sinner. «Nella seconda parte di questa stagione sono stato molto più forte mentalmente – ha dichiarato l’azzurro -. Non mi preoccupavo se le cose andavano storte. Tutto ciò ha fatto la differenza. Uno degli aspetti per cui sono maggiormente soddisfatto è di aver giocato tanti match in stadi e contesti importanti. Credo mi sarà utile per il 2024».

Servizio, slice e volée

La battuta è il colpo che più ha impressionato tecnici e addetti ai lavori. In pochi mesi il servizio è passato da buono a ottimo, sia in termini di potenza che di precisione (e con angoli sempre più vari e imprevedibili). Le ormai note variazioni, tra cui slice di rovescio, smorzate e volée, hanno permesso a Jannik di sorprendere gli avversari, abituati nelle stagioni passate a un Sinner molto forte ma anche leggibile. L’aggiunta del “servizio e volée” ha dato un’ulteriore svolta al processo di crescita di Sinner, oggi in grado di buttarsi a rete con puntualità. Un giocatore nuovo, che continua a basare il proprio tennis sulla potenza dei colpi da fondo, ma che ha saputo aggiungere tanti piccoli ma fondamentali dettagli.

Djokovic polemico

Novak Djokovic non ci sta. Il numero 1 al mondo, dopo i complimenti di rito a Vagnozzi e Cahill, ha polemizzato tramite i propri canali social. «Goran (Ivanisevic; ndc), immagino che avremmo dovuto vincere tutti e 4 gli Slam affinché tu fossi preso in considerazione per questo premio – ha scritto Nole -. Vincere 3 Slam, le ATP Finals, chiudere al numero 1 del mondo e fare la storia di questo sport evidentemente non è abbastanza, caro coach». Il premio, però, si basa su quali allenatori abbiano maggiormente migliorato i propri allievi e non su quali siano in assoluti i coach più bravi. E, in questo senso, Vagnozzi e Cahill hanno vinto meritatamente. A sentenziare in favore del premio è invece (il tanto discusso) Nick Kyrgios. «Cahill è un grande coach – ha scritto su X –. Il lavoro svolto con Sinner è incredibile. Specialmente sul servizio».

Sinner, gli allenamenti

Sinner prosegue intanto i propri allenamenti ad Alicante, dove però non è più presente il nextgen (e sparring partner d’eccezione) azzurro Luca Nardi. Il pesarese, nuovo allievo dell’ex davisman Giorgio Galimberti, è stato costretto a rientrare in Italia a causa di un piccolo problema fisico. In Spagna non mancano giocatori di alto livello con cui dividere il campo.