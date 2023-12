Che Djokovic si sia dato alla danza? In realtà si tratta solo di una sfida social lanciata ai suoi follower attraverso due storie pubblicate su Instagram. Il campione serbo ha postato un video in cui pratica uno stretching piuttosto complesso, che di solito fa per recuperare dagli sforzi del campo, realizzando pose in equilibrio su un piede solo in stile yoga. E voi, ci riuscireste? Provate e poi fatelo sapere a Nole, che vi ha sfidato.