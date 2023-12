Sinner, stavolta niente premio: in cosa lo ha battuto Alcaraz

Quello che sta per concludersi è stato un anno spettacolare per Jannik Sinner chiuso con la bellissima vittoria in Coppa Davis con l'Italia e con il premio "Most improved of player of the year", ovvero il riconoscimento assegnato al tennista che ha raggiunto un ranking Atp significativamente più alto entro la fine dell'anno e che ha dimostrato un livello di prestazioni sempre migliore nel corso della stagione.