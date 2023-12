Volandri e il retroscena inedito su Sinner e il bambino: "Io un comandante?"

Durante la tavola rotonda ad Atreju, con protagonisti il ministro dello Sport Abodi, Gregorio Paltrinieri, Ambra Sabatini e il ct Luciano Spalletti, il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri ha raccontato un retroscena inedito risalente a qualche giorno fa: "Ero in un negozio di giocattoli per i miei figli e mi si è avvicinato un bambino. Mi ha detto:"Ma tu sei il comandante di Sinner?" Mi ha fatto piacere, sono rimasto senza parole". Applausi da parte di tutta la platea, per lui e, a distanza, anche per Sinner.