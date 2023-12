Garbin, il messaggio di Abodi: "Vincerà la sua battaglia contro la malattia"

ROMA - Lo sport italiano, attraverso il ministro Andrea Abodi , manda un messaggio di incoraggiamento a Tathiana Garbin , ex tennista e capitana dell'Italia femminile che di recente è stata costretta a un nuovo ricovero per delle complicazioni seguite all' intervento chirurgico per un tumore raro ( a cui si è sottoposta circa due settimane fa ).

Il messaggio di Abodi per Tathiana Garbin

"Era invitata qui anche Tathiana Garbin. Ora è occupata in un'altra battaglia, ma è una partita che vincerà - ha detto Abodi, titolare del dicastero per lo Sport e per i Giovani, intervenuto sul palco di Atreju -. Per i pochissimi che non lo sanno Tathiana è l'equivalente di Volandri al femminile, dove forse bisogna lavorare di più anche se comunque vice campione del mondo. Ma c'è una distanza significativa tra il successo in Davis e il secondo posto nella Billie Jean King Cup".