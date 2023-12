L'Italia di Coppa Davis da Mattarella: Volandri dà indicazioni sulla data

Volandri: "Incontro con Mattarella è una priorità"

Così il capitano Volandri, dal palco di Atreju, oltre a tornare sulla prestigiosa vittoria ha ricordato anche l'appuntamento con Mattarella: "La Coppa Davis è una vittoria sociale, una vittoria di tutti. La cosa che ci ha inorgoglito di più è quello che hanno provato gli italiani davanti alla tv o a casa. Hanno visto una squadra di ragazzi con le facce pulite. Noi lavoriamo per trasmettere un messaggio. L'incontro con Mattarella? Sarà la prima cosa in agenda". Insomma ogni promessa è debito quindi gli azzurri incontreranno il Capo dello Stato. La data non è ancora stata fissata ma considerando che l'Australian Open inizierà il 14 gennaio per concludersi il 28 è ipotizzabile che la settimana a cavallo tra gennaio e febbraio sia quella giusta.