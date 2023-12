Rune furioso dopo una domanda su Becker: "Non voglio ascoltarti"

COPENAGHEN (Danimarca) - Un coach a volte può essere ingombrante, soprattutto se richiama Boris Becker e ha da poco finito di scontare una condanna per bancarotta . Holger Rune lo ha scelto come allenatore, e da quando ha iniziato a lavorare con l’ex campione tedesco i suoi risultati sono visibilmente migliorati. Tuttavia le domande sul proprio coach non vanno a genio al danese.

Becker, le parole di Rune

"La sua condanna? Non ho bisogno di avere un'opinione su questo - afferma il tennista - l'ho assunto come allenatore, non per altro. È una brava persona e piace molti tennisti del circuito - afferma Rune sulle colonne di Express - alcune persone lo giudicano per quello che è accaduto, ma è totalmente sbagliato perché ha un grande cuore ed è un grande allenatore. Mi ha aiutato molto nell'ultimo periodo, perché ho attraversato un momento complicato a metà stagione. Abbiamo trascorso due settimane di off season a Monaco e abbiamo svolto un ottimo lavoro. Sono entusiasta per il futuro".