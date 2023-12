Calendario Atp 2024, tutte le novità sotto Natale: i dettagli

Calendario Atp, le novità del nuovo programma

La prima importante novità riguarda le Next Gen ATP Finals: il torneo si disputerà sempre a Gedda, in Arabia Saudita, a ridosso delle feste natalizie, dal 18 al 22 dicembre. Ma non è tutto, perché dopo due anni torna il Watergen Gijon Open, ATP 250 sul duro indoor che si è disputato solo nel 2022, chiusosi con il trionfo di Andrey Rublev in finale su Sebastian Korda. Il torneo spagnolo si disputerà nella stessa settimana del Moselle Open, a Metz, dal 3 al 9 novembre. La sede dell'evento, promosso da Watergen in collaborazione con la città di Gijon e la Federtennis spagnola, resterà il 'Palacio de Deportes' la Gijon.

Calendario Atp, torna Gijon: slitta Stoccolma

Il ritorno nel calendario del torneo 250 di Gijon determina lo spostamento del BNP Paribas Nordic Open a Stoccolma: il torneo svedese verrà anticipato al 14 ottobre (con finalissima il 20), nella stessa settimana dell'ATP 250 di Almaty, in Kazakistan, che prende il posto di Astana.