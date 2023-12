"I fischi a Djokovic? Vi spiego perché tanti tifosi lo odiano"

ROMA - "Rafa e Roger erano le più grandi superstar del tennis, ma Novak è arrivato e li ha battuti entrambi. Ecco perché il pubblico lo odia". Così l'allenatore francese Patrick Mouratoglou , promotore dell' Ultimate Tennis Showdown - innovativo torneo in scena in questi giorni a Londra - ha parlato di Djokovic , Federer e Nadal , i 'big three' del tennis mondiale, con un occhio di riguardo per il campione serbo.

Mouratoglou: "Djokovic? Ecco perché viene fischiato"

Come riportato dal sito specializzato 'The Tennis Letter', il coach francese ha poi chiarito che Djokovic "viene fischiato per altri motivi. Lui stesso dice che non gli piace questa negatività, ma spesso spinge il pubblico a farlo, poiché lo aiuta durante le partite come un modo per motivarsi o reagire". Lo stesso Mouratoglou poi bacchetta i detrattori del fuoriclasse di Belgrado: "Non dobbiamo dimenticare che ha 14 milioni di follower su Instagram, che è un eroe popolare in Serbia. È il nome più grande del mondo del tennis, ci mancherà quando smetterà di giocare".