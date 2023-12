L'avviso a Sinner: "Se vuole essere come Djokovic deve imparare una cosa sola"

Tutti parlano di Jannik Sinner, l'italiano che aspetta il 2024 dopo aver chiuso l'anno con il botto vincendo la Coppa Davis. Anche Nikolaj Davydenko, ex numero 3 al mondo, vincitore in carriera di 21 titoli, tra cui 3 Masters 1000 e 1 Atp Finals: “Ho visto dal vivo come gioca e si allena, è davvero un grande lavoratore. Sta anche cercando di cambiare il suo gioco. Scivola, si muove bene, è forte fisicamente e stabile. In questo è fantastico e penso che se continuerà così migliorerà senz’altro i suoi risultati".