Sinner contro Alcaraz, sarà uno show: dove e quando va in scena la sfida stellare

ROMA - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sono loro le nuove stelle del tennis mondiale, per il momento ancora alle spalle dell'inossidabile Novak Djokovic che chiuderà anche il 2023 in vetta al ranking Atp (davanti allo spagnolo, numero 2, mentre l'azzurro si è preso la quarta piazza alle spalle del russo Daniil Medvedev). E una sfida stellare è quella che, stando a quanto riporta la stampa spagnola, andrà in scena nei prossimi giorni in terra iberica.