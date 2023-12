Il coach di Nadal rivela il suo stupore: “Credevo fosse finita”

Tutto pronto per il ritorno in campo di Rafa Nadal. Lo spagnolo è assente dai campi ormai da un anno e a fine dicembre tornerà a giocare il Brisbane International, Atp250, evento che farà luce sulle sue condizioni. "L'operazione a cui si è sottoposto - ha dichiarato il suo coach Carlos Moya - si è rivelata più complicata di quanto ci aspettassimo. Una volta aperto e resisi conto delle sue condizioni, è stato tutto più delicato del previsto. E per questo il periodo di recupero è stato più lungo. Dopo l'operazione non si è visto per un mese un mezzo, se ne è andato in vacanza. E anche standosene su una barca in Grecia, ha svolto quanta più riabilitazione possibile".