Sinner, niente Atp prima degli Australian Open: Vagnozzi rivela il motivo

Il conto alla rovescia in vista della nuova stagione è ufficialmente iniziato e anche l'attesa per rivedere Jannik Sinner in campo cresce di giorno in giorno. Il tennista altoatesino tornerà a giocare un match ufficiale direttamente agli Australian Open , che prenderanno il via il prossimo 14 gennaio, senza disputare i tornei Atp che sono in programma all'inizio del 2024.

Vagnozzi: "Ecco perché Sinner non giocherà i tornei Atp"

Una scelta che ha una precisa motivazione spiegata proprio dal coach di Sinner Simone Vagnozzi in un'intervista rilasciata a OA Sport: "La spiegazione è molto semplice: avendo finito molto tardi con la Coppa Davis, aveva bisogno comunque di una settimana di vacanza e di stop. Se fossimo partiti subito la prima settimana di gennaio ci sarebbe stato troppo poco tempo per mettere della benzina nel corpo di Jannik. Quindi avevamo bisogno di più tempo ed abbiamo deciso di non giocare la prima settimana: farà due partite di esibizione per riassaporare il clima di un match", queste le sue parole. Tuttavia i tifosi non dovranno aspettare così tanto, potranno rivedere Sinner in una sfida stellare contro Alcaraz che dovrebbe andare in scena scena il 22 dicembre su uno dei campi dell'Academy di Juan Carlos Ferrero, allenatore di Alcaraz.