Berrettini, visite mediche a casa Juve e allenamento con Sonego a Torino

TORINO - Missiono rientro, Matteo Berrettini sta spingendo per tornare presto in campo. L'azzurro è fermo da settembre per l'infortunio alla caviglia, sta rispettando il piano di recupero per rientrare in forma e arrivare pronto al primo appuntamento del 2024, l'Atp 250 di Brisbane. Ecco perché qualche giorno fa si è sottoposto alle visite mediche di controllo al J Medical, il centro medico della Juventus, prima di allenarsi a Torino con l'amico Sonego. Matteo vuole mettersi alle spalle un 2023 costellato da infortuni e risalire nel ranking mondiale, dove attualmente occupa il 92° posto.