Due big del tennis italiano all'epoca del Lemon Bowl: li riconoscete?

I ricordi di Musetti e Berrettini

Tanti i talenti passati per questo torneo, nato a Roma nel 1985 sulla falsariga del prestigioso Orange Bowl americano. Musetti, addirittura, lo ha vinto nel 2012 nella categoria under 10: "Il tennis mi ha insegnato tante cose - le sue parole riportate nel libro - una su tutte l’importanza di credere nei propri sogni, di investire e di fare sacrifici per perseguire i propri obiettivi. Il talento non basta: ti può aiutare fino a un certo punto ma non è sufficiente per arrivare al massimo delle proprie possibilità". Anche Berrettini, romano doc, ha ovviamente calcato i campi del Lemon Bowl da bambino: "Mi ricordo i campi, freddi, come solo i giorni di Capodanno romani sanno essere. Mi ricordo la paura che saliva durante la camminata verso il campo designato e come tutto cominciasse a prendere forma dopo aver colpito la prima palla. Tutte le paure, i dubbi e le preoccupazioni sparivano e si trasformavano in adrenalina, voglia di vincere, di correre ed esultare".